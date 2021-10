On My Block Saison 4 : Le groupe d’amis vit ses dernières aventures dès maintenant sur Netflix qui prépare un spin-off

Plus d’un an et demi après la mise en ligne de la saison 3, les jeunes de On My Block font un ultime retour sur Netflix avec la saison 4 qui est disponible à partir de ce lundi 04 octobre sur la plateforme.

Au programme de On My Block Saison 4

Teen Dramédie créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, On My Block suit Cesar, Ruby, Monse et Jamal, un groupe d’ados intelligents et débrouillards qui tracent leur chemin en négociant les hauts et les bas des années lycée dans un quartier difficile de Los Angeles.

Dans la saison 4, deux ans se sont écoulés pour nos amis qui ont pris des voies différentes. Lorsqu’un secret est exhumé, ils ne tardent pas à comprendre qu’il est illusoire de fuir le passé et qu’ils vont devoir se serrer les coudes pour survivre.

Le casting de On My Block rassemble Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia, Julio Macias, Peggy Ann Blow et Paula Garcés.

Freeridge, la série dérivée de On My Block

Si le groupe d’amis de On My Block connait maintenant ses dernières aventures, Netflix compte étendre cet univers à l’aide d’une série dérivée, intitulée Freeridge.

Cette dernière est présentée comme une nouvelle comédie adolescente qui suivra un autre groupe d’amis majoritairement féminin vivant dans la même ville, et qui pourrait avoir, ou non, déclenché une malédiction mortelle les lançant à vivre une aventure inoubliable.

Derrière Freeridge, on retrouve le trio créateur de On My Block, Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, accompagnés par Jamie Uyeshiro et Jamie Dooner — Uyeshiro, Gonzalez et Haft seront showrunners.