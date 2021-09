On The Verge Saison 1 : Quatre amies en pleine crise de la quarantaine, dès ce soir sur Canal+

Création originale de Canal+ en partenariat avec Netflix, On The Verge a été proposée il y a quelques jours au Festival Series Mania et est diffusée à partir de ce lundi 6 septembre sur Canal+. La chaine payante diffuse ainsi trois épisodes à la suite, à partir de 21h05.

De Quoi parle On The Verge ?

On The Verge est une dramédie nous venant deJulie Delpy qui a co-écrit la série avec Alexia Landeau. Au total, cette saison 1 se compose de 12 épisodes d’une durée d’environ 30 minutes.

Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll !

Le casting principal de cette première saison de On The Verge rassemble donc Julie Delpy (Before Sunrise), Elizabeth Shue (The Boys), Sarah Jones (Alcatraz), Giovanni Ribisi (Avatar, Friends), Alexia Landeau (Two Days in New York), Mathieu Demy (Le Bureau des Légendes)…

