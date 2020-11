Pas de saison 5 pour One Day at a Time, la comédie est de nouveau annulée

Certaines séries survivent à une annulation, One Day at a Time (ou Au fil des jours) va essayer de survivre à deux. En effet, la chaine américaine Pop qui a sauvé la comédie après que Netflix ait décidé de l’annuler une première fois vient d’annoncer à son tour qu’elle ne poursuivait pas. Sony Pictures TV cherche donc une fois de plus un repreneur.

L’annulation par Pop n’est pas surprenante, car la chaine qui appartient au groupe ViacomCBS fait partie des nombreuses du câble qui abandonnent la diffusion de séries originales. One Day at a Time était sa dernière encore en diffusion après la conclusion de Schitt’s Creek. Ses chances de survies étaient alors très limitées et, pour cette raison, le show eut le droit à une rediffusion sur CBS. Si ce passage sur le network avait retourné des résultats notables, la comédie de Gloria Calderon Kellett et Mike Royce aurait certainement pu se poursuivre. Cela ne s’est donc pas réalisé.

Sony Pictures TV qui a déjà réussi une fois à trouver un nouveau diffuseur pour la série espère pouvoir répéter le miracle, mais les chances sont très fines dans les conditions actuelles.

Quoi qu’il en soit, One Day at a Time s’arrête donc officiellement là pour le moment, après une quatrième saison à moitié produite, puisque le tournage fut stoppé par la pandémie. Elle compte ainsi au total 4 saisons, soit 46 épisodes.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette sitcom familiale, elle nous entraine auprès de Penelope (Justina Machado), une ancienne militaire qui est désormais mère de famille célibataire et qui élève ses enfants (Isabella Gomez et Marcel Ruiz) avec l’aide de sa mère cubaine (Rita Moreno) et de son ami Schneider (Todd Grinnell) qui est le manager de l’immeuble dans lequel elle vient de s’installer. Pour en savoir plus, voici notre recommandation.

