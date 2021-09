One of Us Is Lying Saison 1 : 4 adolescents, 1 mort et des secrets, dans moins d’un mois sur Peacock

Après le succès du teen drama et thriller Cruel Summer sur Freeform, c’est au tour de Peacock de s’aventurer dans ce registre avec One of Us is Lying, adaptation du roman de Karen M. McManus. La mise en ligne de la série se fera à partir du 7 octobre sur la plateforme de streaming.

De quoi parle One of Us is Lying ?

Adaptation en huit épisodes du livre de McManus publié en France sous le titre Qui ment ? avec Darío Madrona en showrunner, One of Us is Lying se présente comme une sorte de croisement entre The Breakfast Club et Pretty Little Liars. L’histoire se centre sur cinq adolescents qui n’ont pas grand chose en commun et qui se retrouvent en colle : Bronwyn (l’élève parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du baseball) et Simon (le gossip boy du lycée).

Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle… Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n’est pas accidentelle. Dès lors qu’un article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d’eux est découvert, Bronwyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont tous quelque chose à cacher…

La Distribution de One of Us is Lying

Cette saison de One of Us is Lying réunit Mark McKenna (Simon), Marianly Tejada (Brownyn), Cooper van Grootel (Nate), Annalisa Cochrane (Addy), Chibuikem Uche (Cooper), ainsi que Jessica McLeod (Janae), Barrett Carnahan (Jake), Melissa Collazo (Maeve)

Signalons par ailleurs que One of Us is Lying possède une suite, nommée One of Us is Next — ou Qui meurt? chez nous.

