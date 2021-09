Une saison 2 pour Only Murders in the Building, la série se poursuivra sur Hulu et Disney+

Disponible en France sur Disney+ Star, la nouvelle Only Murders in the Building est diffusée aux États-Unis sur la plateforme Hulu qui vient d’annoncer officiellement son renouvellement. La série reviendra ainsi l’an prochain avec une saison 2.

La première saison n’est pas encore terminée (fin annoncée pour le 19 octobre), mais Only Murders in the Building est déjà un succès confirmé. Elle est la comédie originale Hulu la plus suivie de la plateforme, et ce, depuis son lancement. De quoi lui assurer une bel avenir.



De quoi parle Only Murders in the Building ?

Créée par Steve Martin, Dan Fogelman et John Hoffman, Only Murders in the Building est une comédie meurtrière sur trois personnes (Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) passionnées par les documentaires “True Crime” qui se retrouvent soudainement pris dans une mystérieuse affaire de meurtre.

Tout débute quand un habitant de leur immeuble de l’Upper West Side est retrouvé mort. Le trio suspecte qu’il s’agit d’un meurtre et se lance à la recherche de la vérité. Alors qu’ils enregistrent un podcast pour documenter leur investigation, ils tombent sur des secrets liés à leur immeuble qui remontent à plusieurs années. Ils réalisent qu’un tueur pourrait bien vivre tout près d’eux.

Aaron Dominguez et Amy Ryan complètent la distribution de cette saison 1 de Only Murders in the Building , tandis que Nathan Lane, Vanessa Aspillaga, Julian Cihi, Jackie Hoffman et Jayne Houdyshell sont récurrents. Tina Fey, Sting, Maulik Pancholy et Adriane Lenos apparaissent quant à eux en guest stars.

