Open Your Eyes Saison 1 : Une adolescente amnésique est plongée en plein mystère, dès maintenant sur Netflix

Après la saison 2 de The Mire, Netflix retourne de nouveau en Pologne avec Open Your Eyes, une mini-série en six épisodes que l’on peut découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Open Your Eyes ?

Adaptation du roman de Katarzyna Berenika Miszczuk, Open Your Eyes est présentée par Netflix comme étant une série sombre à destination des adolescents qui s’articule autour d’une mystère.

L’intrigue débute quand Julka (Maria Wawreniuk) se retrouve dans un centre de traitement de l’amnésie à la suite d’un terrible accident qui a tué sa famille, elle commence à nouer des liens avec d’autres patients qui ont vécu des traumatismes étrangement similaires. Elle rencontre Adam (Ignacy Liss), un garçon mystérieux, qui devient son guide dans le centre. Quand elle commence à avoir des rêves et des visions étranges qui semblent trop réels, elle commence à se demander si cet endroit est vraiment ce qu’il promet d’être. Julia se bat pour s’échapper de l’institution afin de découvrir la vérité : ce monde n’est pas ce qu’il paraît.

Au niveau de la distribution de cette saison de Open Your Eyes, nous trouvons Maria Wawreniuk et Ignacy Liss dans les premiers rôles et ils sont entourés par Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Marta Nieradkiewicz et Michał Sikorski.

