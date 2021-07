Ordinary Joe Saison 1 : Une décision, trois vies différentes pour James Wolk, dès septembre sur NBC

La saison prochaine, NBC fera ses adieux à This Is Us et cherche donc dès à présent une remplaçante. La bande-annonce de la nouvelle Ordinary Joe nous dévoile ainsi une bonne candidate pour prendre le relais de la famille Pearson dans la livraison hebdomadaire de rires et de larmes. Le lancement est prévu sur le network américain pour le lundi 20 septembre.

De quoi parle Ordinary Joe ?

Création de Russel Friend et Garrett Lerner (Home Before Dark, Altered Carbon, House), Ordinary Joe a un concept relativement similaire au film Pile et Face (Sliding Doors), puisque l’on suit un personnage qui prend une décision qui va orienter le reste de sa vie et l’on explore comment le choix qu’il pourrait faire à ce moment précis peut mener à des existences différentes.

Ainsi, l’histoire nous dévoilera les trois vies parallèles de Joe Kimbrough (James Wolk) après que, le jour de l’obtention de son diplôme, il ait pris une décision déterminante. Dans une vie, il embrasse sa passion et devient un chanteur à succès. Dans une seconde, il se marie avec sa meilleure amie et suit des études de médecine. Dans une troisième, il marche dans les pas de son père et devient à son tour un officier de police. Un choix, trois existences bien différentes.

La bande-annonce

Qui est au casting de cette saison 1 d’Ordinary Joe ?

Triple tête d’affiche d’Ordinary Joe, James Wolk (Mad Men, Watchmen) incarnera ainsi trois fois Joe Kimbrough. Il sera entouré par Elizabeth Lail (You, Once Upon a Time), Natalie Martinez (The I-Land, Kingdom) et Charlie Barnett (Russian Doll, Chicago Fire) dans des rôles réguliers, tandis que Teddy Sears (Masters of Sex, The Flash) et Adam Rodriguez (Criminal Minds) sont annoncés en récurrents.

