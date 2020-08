Pas de saison 5 pour Our Girl, BBC One quitte l’armée britannique

La saison 4 de Our Girl était la dernière de Michelle Keegan, l’interprète de Georgie Lane, et BBC One annonce maintenant qu’il s’agit également de la dernière de la série qui ne connaitra donc pas de saison 5. La choix a été fait de ne pas poursuivre la série à ce jour.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette série britannique, Our Girl est une création de Tony Grounds dont la première saison fut diffusée en France sur Arte sous le titre Molly, une femme au combat. Cette dernière mettait alors en scène Lacey Turner dans la peau de Molly Dawes, une jeune londonienne de 18 ans qui décide de changer de vie et rentre dans l’armée. Elle suit alors une formation d’infirmière et se retrouve en Afghanistan, où elle gravit les échelons.

Lacey Turner travaillant aussi sur EastEnders, et ayant alors fait le choix de rester dans le soap opera, la saison 2 de Our Girl introduit le caporal Georgie Lane, incarnée par Michelle Keegan qui sera présente jusqu’à la fin de la série. Cette dernière, infirmière militaire pour l’armée britannique, est envoyée en mission au Kenya après avoir été abandonnée par son futur époux le jour de son mariage.

L’histoire de Georgie est arrivée à une conclusion au printemps 2020, lors de la diffusion de la quatrième saison, et l’équipe créative et BBC ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec une nouvelle tête d’affiche. Le créateur Tony Grounds a tout de même évoqué la possibilité de reconnecter un de ses jours avec Georgie, tout en remerciant les fans de la série.

Autour de Michelle Keegan, la distribution de Our Girl a réuni Ben Aldridge, Luke Pasqualino, Nico Mirallegro, Simon Lennon, Sean Ward, Sean Sagar, Rolan Bell, Patrick McNamee, John Michie, Mark Armstrong, Jack Parry Jones, Angela Lonsdale ou encore Linzey Cocker.

