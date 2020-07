Une saison 2 pour Outer Banks, les Pogues reviendront sur Netflix

Lancée à la mi-avril sur Netflix, la série Outer Banks fait finalement reparler d’elle à l’aide d’une bonne nouvelle pour ses spectateurs, puisqu’il a été officialisé qu’elle sera de retour pour une saison 2 sur la plateforme de streaming.

Création de Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke, Outer Banks est l’histoire du passage à l’âge adulte d’un groupe d’adolescents originaires d’une station balnéaire des Outer Banks en Caroline du Nord. Les trois scénaristes étaient co-showrunners en saison 1 et poursuivront en saison 2. Celle-ci devrait être proposée par Netflix l’an prochain, mais cela devra encore être confirmé, naturellement.

Si vous n’êtes pas familiers avec l’intrigue, cela parle de John B qui est à la tête de son groupe d’amis surnommé « Pogues » et qui recrute ses trois meilleurs amis pour partir à la recherche d’un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Une panne générale d’électricité provoquée par un ouragan déclenche une série d’événements malencontreux mettant les amis face à de terribles dilemmes. Entre amours interdites, une prometteuse chasse au trésor et des ennemis de plus en plus menaçants, ils s’apprêtent à passer un été inoubliable, plein de mystères et d’aventures.

La distribution d’Outer Banks réunit Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Charles Esten, Adina Porter, Austin North et Drew Starkey.

