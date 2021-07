Outer Banks Saison 2 : Les Pogues reviennent dans un trailer et dans deux semaines sur Netflix

Un peu plus d’un an après la première saison, Netflix prépare le retour cet été de Outer Banks. La saison 2 sera en effet mise en ligne sur la plateforme de streaming le vendredi 30 juillet prochain.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke, Outer Banks parle de John B qui est à la tête de son groupe d’amis surnommé les « Pogues » et qui recrute ses trois meilleurs amis pour partir à la recherche d’un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Une panne générale d’électricité provoquée par un ouragan déclenche une série d’événements malencontreux mettant les amis face à de terribles dilemmes. Entre amours interdites, une prometteuse chasse au trésor et des ennemis de plus en plus menaçants, ils s’apprêtent à passer un été inoubliable, plein de mystères et d’aventures.

En saison 2, John B et Sarah se retrouvent aux Bahamas où ils ont fui sur un coup de tête, après avoir échappé de peu à la mort. Repartis sur la piste de l’or, ils entraînent dans leur sillage nouveaux amis et ennemis tandis que les choses se compliquent du côté de Kiara, Pope et JJ. Avec les 400 millions de dollars toujours en jeu, la découverte d’un autre secret poussera-t-elle le groupe à se ressouder pour une nouvelle mission ? Les Pogues parviendront-ils à sortir sains et saufs de cette nouvelle aventure passionnante qui les attend ?

La distribution d’Outer Banks réunit Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Charles Esten, Adina Porter, Austin North et Drew Starkey.

