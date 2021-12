Une saison 3 pour Outer Banks, l’aventure des Pogues se poursuit sur Netflix

Depuis son lancement, Outer Banks est un succès sur Netflix, et l’aventure des Pogues n’est pas encore terminée. En effet, Netflix vient d’officialiser la commande d’une saison 3 d’Outer Banks plus de quatre mois après la mise en ligne de la saison 2 qui a par ailleurs occupé la première place globalement du Top des séries TV (en anglais) de Netflix pendant quatre semaines.

Création de Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke qui seront tous les trois de retour en tant que showrunners sur la saison 3, Outer Banks nous parle de John B qui est à la tête de son groupe d’amis surnommé les « Pogues » et qui recrute ses trois meilleurs amis pour partir à la recherche d’un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Une panne générale d’électricité provoquée par un ouragan déclenche une série d’événements malencontreux mettant les amis face à de terribles dilemmes.

La chasse au trésor se poursuivait naturellement en saison 2 où John B et Sarah entrainèrent dans leur sillage nouveaux amis et ennemis tandis que les choses se compliquaient du côté de Kiara, Pope et JJ. La seconde saison d’Outer Banks se terminait en révélant que des figures que l’on pensait mortes sont en fait bien en vie, tandis que les Pogues réussissent à échapper de peu à la mort et finissent sur une île déserte alors que les adultes à Outer Banks placardent des avis de disparition et s’inquiètent pour leurs enfants.

Outer Banks met à l’affiche Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (J.J.), Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe Cameron) et Charles Esten (Ward Cameron). Présente en saison 2, Carlacia Grant (Cleo) est promu régulière pour la saison 3.