Les aventures de la famille Fraser ne sont pas prêtes de s’arrêter. Starz vient d’annoncer le renouvellement d’Outlander pour une saison 7 avant même la diffusion de la sixième saison.

Cette nouvelle arrive en vérité quelques semaines après l’annonce que le tournage pour la saison 6 a enfin commencé, celui-ci ayant été repoussé à cause de la pandémie.

Naturellement, la série continue de porter l’œuvre de Diana Gabaldon à l’écran et la septième saison adaptera ainsi en 12 épisodes le septième livre de sa série littéraire, à savoir L’Écho des cœurs lointains, avec toujours Matthew B. Roberts en showrunner. Notons que le neuvième de la série littéraire doit sortir prochainement.

Avant naturellement de s’intéresser aux évènements qui prendront place dans la septième saison d’Outlander, il y a donc encore une saison 6 à découvrir qui nous ramènera en 1772 alors que le brûlot de la rébellion flambe : à Boston, des cadavres gisent dans les rues, et en Caroline du Nord, des cabanes s’embrasent dans la forêt. Une ombre plane au-dessus de Fraser’s Ridge, communauté dans laquelle Claire et Jamie coulaient des jours heureux. Malgré eux, Claire et Jamie sont emportés dans un tourbillon de violence, de règlements de comptes et de perfidies.

La distribution d’Outlander réunit toujours Caitriona Balfe (Claire Randall Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Richard Rankin (Roger Wakefield) et Sophie Skelton (Brianna Randall).

