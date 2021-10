Ozark Saison 4 : La première partie de la dernière saison en janvier arrive sur Netflix

Les mésaventures de la famille Byrde sont proches de leur conclusion, puisque Netflix a commandé une saison 4 d’Ozark qui sera également la dernière de la série et nous pourrons la découvrir sur la plateforme de streaming à partir du 21 janvier 2022.

Tous les épisodes de cette ultime saison d’Ozark ne seront néanmoins pas disponibles à cette date. Comme cela arrive de plus en plus souvent avec les gros succès de Netflix, la mise en ligne de la dernière saison ne se fait pas en une fois. Dans le cas présent, cela se fera en deux blocs de 7 épisodes.

De quoi parle Ozark ?

Pour rappel, Ozark débutait en nous introduisant à Marty (Jason Bateman), Wendy Byrde (Laura Linney) et leurs 2 adolescents, Charlotte (Sofia Hublitz) et Jonah (Skylar Gaertner), une famille ordinaire menant une vie ordinaire. En apparences seulement, car Marty était un conseiller financier à Chicago au service du deuxième plus gros cartel de drogue mexicain. Quand les choses tournent mal, Marty doit déraciner sa famille et déménager dans la région tranquille des lacs des monts Ozark dans le Missouri. Pour lui, ce n’est néanmoins pas la fin des problèmes.

En saison 4, la famille Byrde profite de sa nouvelle relation avec le cartel Navarro, mais devra tout de même gérer les évènements traumatisants qui se sont produits à la fin de la saison 3.

Au casting de la saison 4 d’Ozark

Au coeur de la distribution de cette saison 4 d’Ozark, nous trouvons Jason Bateman et Laura Linney, mais aussi Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker et Veronica Falcón.