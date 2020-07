Une saison 2 pour P-Valley, le club Pynk restera ouvert sur Starz

Après la diffusion de seulement trois épisodes de la première saison, Starz annonce déjà le renouvellement de P-Valley. La série reviendra ainsi l’année prochaine pour une saison 2 (en France sur StarzPlay).

Le lancement de P-Valley a été réussi sur la chaine câblée américaine, puisque le premier épisode a établi un record sur la Starz App (le pilote le plus regardé depuis les débuts de l’App) et le show affiche une augmentation de ses audiences d’une semaine à l’autre — une progression de 27% entre le premier et le troisième épisode. C’est donc plus que prometteur et cela mène même Starz à commander 10 épisodes pour la saison 2, contre 8 pour la première.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Katori Hall se basant sur sa propre pièce de théâtre intitulée « Pussy Valley », P-Valley est ainsi une série dramatique qui nous entraine dans la vie d’un club de strip-tease installé dans le delta du Mississippi pour nous immerger dans la vie de ceux qui passent les portes du club Pynk et de ceux qui y travaillent. Présentée comme une rencontre en un clip musical et un film noir, elle se propose d’explorer ce qui arrive aux rêves des habitants d’une petite ville au-delà des frontières imposées par le club et le prêteur sur gages.

Au niveau du casting P-Valley rassemble Brandee Evans, Nicco Annan, Shannon Thornton, Elarica Johnson, Skyler Joy, J. Alphonse Nicholson, Parker Sawyers, Harriet D. Foy, Tyler Lepley et Dan J. Johnson.

