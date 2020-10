Pandora Saison 2 : Jax veut sauver le futur de l’humanité, dès ce dimanche sur The CW

Comme cela est également le cas avec la saison 3 de The Outpost, la saison 2 de Pandora aurait dû arriver cet été, mais elle a été repoussée à l’automne. C’est donc ce dimanche que la série de science-fiction fait son retour sur The CW.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette série créée par Mark A. Altman (Castle, The Librarians), Pandora nous emmène dans le futur, en 2199. L’histoire se centre sur Jax/Pandora (Priscilla Quintana), une jeune femme qui a tout perdu et entame une nouvelle existence au sein du programme d’entrainement spatial de la Terre. Là, elle apprend avec ses nouveaux amis à défendre la planète contre les aliens et les humains et découvre un secret au sujet de sa propre identité. Elle cherche alors à en savoir plus pour déterminer si elle sera la sauveuse de l’humanité ou l’instrument de sa destruction.

Quand la saison 2 débute, Jax et Xander (Oliver Dench) travaillent désormais tous les deux pour The Earth Confederacy Intelligence Services. Ils essaient de traquer la fugitive Tierney (Tina Casciani) et apprennent qu’elle est à la recherche d’une arme qui pourrait détruire l’univers. Jax va également devoir faire à une femme qu’elle n’espérait jamais revoir, sa mère.

Au niveau du casting, la saison 2 Pandora rassemble notamment Priscilla Quintana, Oliver Dench, Raechelle Banno, John Harlan Kim, Ben Radcliffe, Banita Sandhu, Martin Bobb-Semple, Noah Huntley et Tina Casciani.

