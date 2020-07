Pandora Saison 2 : Jax est de retour dans un trailer et cet automne sur The CW

Comme cela est également le cas avec la saison 3 de The Outpost, la saison 2 de Pandora aurait dû arriver cet été, mais a été repoussée à l’automne prochain sur The CW. En attendant, il est possible de découvrir les premières images de ces nouveaux épisodes.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette série de science-fiction créée par Mark A. Altman (Castle, The Librarians), Pandora nous emmène dans le futur, en 2199. L’histoire se centre ainsi Jax/Pandora (Priscilla Quintana), une jeune femme qui a tout perdu et entame une nouvelle existence au sein du programme d’entrainement spatial de la Terre. Là, elle apprend avec ses nouveaux amis à défendre la planète contre les aliens et les humains et découvre un secret au sujet de sa propre identité. Elle cherche alors à en savoir plus pour déterminer si elle sera la sauveuse de l’humanité ou l’instrument de sa destruction.

Pour le moment, les détails sur la saison 2 sont très limités. Il a été annoncé que Charisma Carpenter (Buffy, The Lying Game) qui est apparue dans le dernier épisode de la saison 1 dans le rôle de Laura, une femme mystérieuse que Jax identifie comme étant sa mère, serait de retour avec des réponses et apporterait également bon nombre de complications.

Au niveau du casting, Pandora rassemble notamment Priscilla Quintana, Oliver Dench, Raechelle Banno, John Harlan Kim, Ben Radcliffe, Banita Sandhu, Martin Bobb-Semple et Noah Huntley.

