Pas de saison 2 pour Panic, Amazon Prime Video met un terme au jeu mortel

Le jeu s’arrête déjà sur Amazon Prime Video. La plateforme de streaming vient d’annoncer qu’il n’y aura pas de saison 2 à la série The Panic.

Lancée en mai dernier, The Panic s’inscrivait dans la volonté du service de développer son offre de séries originales à destination des jeunes adultes. Cette dernière n’aura cependant pas réussi à trouver son public, à la différence de The Wilds. La première saison racontait par ailleurs une histoire complète, offrant pour l’occasion une conclusion satisfaisante. Rien n’appelant à une suite, Amazon peut donc s’arrêter là sans arrière-pensée.

Création de la romancière Lauren Oliver qui adapte son propre livre, Panic est donc un thriller qui nous entraine dans un petit village de campagne éloigné de tout appelé Carp où un jeu légendaire prend place.

Chaque été, les jeunes diplômés risquent leur vie dans une série d’épreuves pour tenter de gagner l’argent qui changera leur vie. Après la mort de deux joueurs, les enjeux et le danger n’ont jamais été aussi élevés. Vingt-trois joueurs vont s’affronter. Aucun n’en sortira indemne. Un seul gagnera et Heather Nill (Olivia Welch) espère que ce sera elle. Que le jeu commence.

Au niveau de la distribution, cette première et maintenant unique saison de Panic réunit Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Ray Nicholson, Enrique Murciano, Camron Jones et Jordan Elsass, mais aussi Bonnie Bedelia, Moira Kelly, Nancy McKeon, Rachel Bay Jones, Bryce Cass et Kerri Medders.

Rappelons enfin que, dans sa volonté de développer des séries pour adolescents et jeunes adultes, Amazon Prime Video a un reboot de What You Did Last Summer qui devrait arriver en octobre.

