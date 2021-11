Paraiso Saison 1 : Une disparition, des amis qui enquêtent et des créatures d’un autre monde, ce jeudi sur MyCanal

Nouvelle série fantastique en provenance de l’Espagne, Paraiso fait ses débuts sur le petit écran français. On peut ainsi la découvrir dès ce jeudi 11 novembre sur MyCanal.

De quoi parle Paraiso ?

Thriller fantastique créé par Fernando Gonzalez Molina, Ruth García et David Oliva. Paraiso nous entraine au début des années 90, dans le sud de l’Espagne, alors que trois adolescentes de 15 ans disparaissent mystérieusement après avoir participé à une soirée dans la discothèque Paraiso. Accompagné de ses deux meilleurs amis et de la brute de sa classe, le petit frère de l’une d’elles se lance alors à la recherche de sa sœur. Très vite, les quatre adolescents vont se rendre compte que des forces mystérieuses et venues d’ailleurs sont au cœur de ces étranges disparitions…

Le casting de Paraiso

Au niveau de la distribution de cette saison de Paraiso, nous trouvons Pau Gimeno (Amar en tiempos revueltos) dans le rôle de Javi, qui joue le frère de Sandra, l’une des disparues. Ses deux amis Álvaro et Quino sont respectivement joués par Cristian López (Centro médico) et León Martínez (#Philo), et le tyran qui les accompagne, Zeta, est interprêté par Héctor Gozalvo (Nada será igual. La película). Ils sont en quelque sorte aidés par Bea (María Romanillos) et Olivia (Patricia Iserte), deux camarades de classe, tandis que Macarena García joue Paula Costa (El ministerio del tiempo), l’agent de la garde civile chargée de l’enquête de la disparition des trois adolescentes. Iñaki Ardanaz (Caronte) joue le père désemparé de Javi et Sandra.