Party Down : Un revival de la série officialisé, avec presque tout le casting original

Plus de dix ans après la conclusion, le service de restauration de Party Down rouvre ses portes : Starz vient d’officialiser la commande pour un revival de la série !

Peut-être n’avez-vous jamais vu un épisode de Party Down, la série de Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie), Paul Rudd, John Enbom et Dan Etheridge, ne faisait pas des étincelles en audience (loin de là) mais avait de bonnes critiques et elle est tout simplement devenue culte.

Cette dernière suivait donc un service de traiteur de Los Angeles, un groupe de six personnes forcés de travailler pour des pourboires alors qu’ils tentent de percer à Hollywood. Durant chaque épisode de cette comédie de 30 minutes, l’équipe travaille sur un nouvel événement tout en se mêlant inévitablement aux invités colorés et à leurs vies absurdes. Pour en savoir un peu plus, nous vous invitons à lire la critique.

On retrouvera ainsi la fine équipe de Party Down, avec Adam Scott, Ken Marino, Jane Lynch, Martin Starr, Ryan Hansen et Megan Mullally qui seront tous dans cette nouvelle saison. Il manque alors de l’équipe originale Lizzy Caplan qui ne peut revenir, étant engagée sur la série Fatal Attraction pour Paramount+, la production devant être lancée en début d’année 2022.

“Après plus de 10 ans, nous sommes ravis de voir les acteurs, dont beaucoup sont désormais des stars primées, revenir porter leurs noeuds papillons roses et participer à la fête”, a déclaré Jeffrey Hirsch, Président et Président Directeur Général de STARZ. “La demande des fans pour le retour de Party Down est claire et nous sommes impatients de voir ce que Rob, Paul, John, Dan et Adam feront pour ramener à la vie ce projet special et ces personnages hilarants”.