Pas de saison 4 pour Derry Girls, la créatrice annonce la fin de la série

La saison 3 de Derry Girls a été repoussée à cause de la pandémie et Channel 4 n’a pas encore annoncé de date de diffusion. Mais on sait maintenant qu’il s’agira des derniers épisodes de la série, la créatrice Lisa McGee ayant révélé sur twitter que l’aventure s’arrêterait là.

Lancée en janvier 2018 sur Channel 4 et disponible à l’international sur Netflix, Derry Girls est une comédie irlandaise qui nous raconte le quotidien d’un groupe d’amies et de leurs proches dans l’Irlande du Nord en période trouble dans les années 1990. On suit plus spécifiquement Erin (Saoirse-Monica Jackson), Michelle (Jamie-Lee O’Donnell), Clare (Nicola Coughlan), Orla (Louisa Harland) et James (Dylan Llewellyn), le cousin anglais de Michelle, dans leurs mésaventures adolescentes mettant à l’épreuve leurs parents et autres adultes les entourant.

La série fut un succès critique et public, devenant par ailleurs avec sa première saison la série la plus suivie en Irlande du Nord depuis 2002. La première saison avait été suivi par une moyenne de 2.84 millions de téléspectateurs, et la seconde a amélioré les performances, rassemblant au final une moyenne de 3.10 millions.

Derry Girls est devenue la comédie la plus populaire de Channel 4 depuis Father Ted. Plus qu’un succès, c’est alors d’un phénomène dont il est question, avec même une fresque murale de la série peinte en 2019 dans la ville de Derry ou (Londonderry), au 18 Orchard Street.

Avant de dire complètement adieu aux Derry Girls, il reste donc encore la saison 3 à découvrir, dont le tournage commence bientôt.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.