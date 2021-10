Peacemaker Saison 1 : Un trailer pour la série dérivée de The Suicide Squad, en janvier sur HBO Max

L’univers cinématographique de DC est sur le point de s’étendre au petit écran grâce à Peacemaker. Cette dernière est donc une série dérivée du film The Suicide Squad de James Gunn mettant en scène le personnage incarné par John Cena vivant ses propres aventures sur HBO Max, à partir de janvier 2022. Une bande-annonce a récemment été dévoilée.

Après The Suicide Squad, Peacemaker

Nous venant de James Gunn, Peacemaker prend place après les évènements du film The Suicide Squad et reconnecte ainsi avec Christopher Smith qui se voit confier de nouvelles missions. En plus de poursuivre ainsi son histoire, la série en profitera naturellement pour explorer les origines du personnage, qui est décrit comme un justicier hypocrite, égoïste, moralisateur zélé qui est prêt à tout, à commencer par tuer, pour obtenir la paix.

À ses côtés, il n’y aura pas de Harley Quinn, Bloodsport ou Polka-Dot Man, mais il devra plus ou moins faire équipe avec Leota Adebayo, qui possède des vues politiques bien différentes de lui. La série nous offrira aussi une nouvelle version d’Adrian Chase (qui a été dans la saison 5 d’Arrow avec un alias différent), un procureur et combattant sous le nom de Vigilante qui guérit très vite de ses blessures.

Les intérêts d’Amanda Waller seront par ailleurs représentés par John Economos, le gardien du pénitencier de Belle Reve ou encore Emilia Harcourt, agent de la NSA.

Le Casting de Peacemaker

Au casting de Peacemaker, on retrouve donc John Cena dans le rôle de Peacemaker, qui est entouré par Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Freddie Stroma (Adrian Chase / Vigilante), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn) ou encore Robert Patrick dans la peau d’Auggie Smith, le père de Peacemaker. Christopher Heyerdahl, Lochlyn Munro, Elizabeth Ludlow, Rizwan Manji, Nhut Le, Lenny Jacobson, Alison Araya sont récurrents.