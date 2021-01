Pas de saison 7 pour Peaky Blinders, la saison 6 sera la dernière mais une possible suite sous une autre forme

Face à la pandémie en mars dernier, le tournage de la sixième saison de Peaky Blinders avait été repoussé. Maintenant que tout a été mis en place pour assurer la sécurité de l’équipe, la production vient tout juste de reprendre pour les nouveaux épisodes, et c’est alors le moment qui a été choisi pour annoncer la fin de la série.

En effet, il n’y aura pas de saison 7 à Peaky Blinders, nous apprenons que la saison 6 sera donc la dernière pour la famille Shelby. La création de Steven Knight qui a commencé en 2013 sur BBC Two nous relate l’histoire d’une famille de criminels, les Shelby, à la tête du gang des Peaky Blinders, menée par l’ambitieux Tommy Shelby après la Première Guerre mondiale. Entre racket, contrebande d’alcool et de tabac, et paris illégaux, ils ont la main mise sur Birmingham.

Steven Knight confirme donc que “tandis que la série télé arrive à sa conclusion, l’histoire continuera sous une autre forme” et cette autre forme semble être celle d’un film. Le scénariste ayant en effet complété son premier commentaire en affirmant que son plan a toujours été de finir Peaky Blinders avec un long-métrage.

. Cela semble annoncer que la famille Shelby ne dire pas totalement son dernier mot avec la série télévisée, mais si celle-ci se termine. L’avenir nous révèlera donc de quoi il retourne, en attendant, nous avons encore une saison de Peaky Blinders à découvrir qui fournir, quoi qu’il arrive, une fin digne de ce nom selon Tommy Bulfin, producteur exécutif.

La productrice Caryn Mandabach a quant à elle remercié tous les fans pour leur fidélité et leur patience, et a déclaré que “Les scripts de Steve sont incroyables et marquent la fin d’une histoire épique qui a ravi le public depuis son lancement en 2013, mais le monde de Peaky Blinders continuera certainement“.

Peaky Blinders (disponible en DVD et sur Netflix) met à l’affiche Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Finn Cole, Tom Hardy, Natasha O’Keeffe, Aimee-Ffion Edwards, Anya Taylor-Joy, Charlie Murphy, Kate Phillips, Sam Claflin. Sam Neill, Annabelle Wallis, Joe Cole, Charlotte Riley, Noah Taylor, Alexander Siddig, Adrien Brody, Aidan Gillen, Gaite Jansen ont également participé à la série.

