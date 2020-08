Pas de saison 2 pour Penny Dreadful: City of Angels, Showtime met fin à la confrontation entre la Santa Muerte et le Diable

Près de deux mois après la conclusion de la première saison, Showtime annonce qu’il n’y aura pas de saison 2 à Penny Dreadful: City of Angels, la série de John Logan est annulée.

Présentée comme une sorte de suite spirituelle de Penny Dreadful, City of Angels prenait place dans le Los Angeles de 1938 pour suivre Tiago Vega (Daniel Zovatto), le premier policier d’origine mexicaine de la ville, alors qu’il se retrouve à enquêter sur un meurtre particulièrement violent avec l’aide de son mentor, l’officier Michener (Nathan Lane).

L’investigation de Penny Dreadful: City of Angels place alors le duo au cœur d’un conflit, où se rencontre les premières autoroutes de la ville et les traditions folkloriques mexicano-américaines. Émerge un combat qui oppose des personnages connectés à la Santa Muerte à des alliés du Diable, pour explorer la rencontre entre le surnaturel et la réalité socio-économique de l’époque.

Si John Logan avait déjà exprimé son envie de faire une saison 2 et plus spécifiquement le fait qu’il avait déjà un plan en place, il semble que cette dernière n’a pas trouvé son public sur Showtime. La chaine payante remercie l’équipe sans donner d’explications sur ce qui a mené à l’annulation.

Penny Dreadful: City of Angels réunissait dans sa distribution, aux côtés de Daniel Zovatto et Nathan Lane, Natalie Dormer, Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza et Johnathan Nieves.

