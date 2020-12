Pennyworth Saison 2 : Le futur majordome de Batman en pleine guerre civile, dès ce dimanche sur Epix

Pas de répit pour le majordome le plus célèbre de l’univers DC Comics, à savoir Alfred Pennyworth, dans la saison 2 de Pennyworth qui fait son retour ce dimanche 13 décembre sur Epix.

Rappelons que le tournage cette saison 2 de Pennyworth a été un temps interrompu par la pandémie, compliquant quelque peu la diffusion. Ainsi, Epix a annoncé la diffusion de deux épisodes le dimanche 27 décembre, et la suite de la saison pour 2021, mais aucune date n’a été officialisé pour la programmation de la seconde partie de saison.

La saison 2 de Pennyworth se déroule un an après les évènements de la première, et une guerre civile ravage l’Angleterre avec Lord Harwood (Jason Flemyng) à la tête d’un mouvement néo-fasciste qui menace de prendre le contrôle du pays. Le nord de Londres forme une des rares poches de résistances encore debout, alors qu’Alfred Pennyworth se trouve dans le West End, zone neutre de la ville.

Après des années dans l’armée britannique, il reste un cynique optimiste, se préparant au pire, mais sachant aussi qu’il peut l’affronter quoiqu’il arrive. Maintenant à la tête de The Delaney, un club de Soho où tout le monde est bienvenu, qu’importe ses convictions, Alfred et ses amis Deon “Bazza” Bashford (Hainsley Lloyd Bennett) et Wallace “Daveboy” MacDougal (Ryan Fletcher) cherchent maintenant un moyen de s’échapper de tout cela avant que Londres et le pays ne soient entièrement en feu. Et Alfred souhaite ainsi rejoindre l’Amérique…

Pennyworth (disponible en France sur Amazon) met donc à l’affiche Jack Bannon (Alfred Pennyworth), Ben Aldridge (Thomas Wayne), Emma Paetz (Martha Kane), Ryan Fletcher (Dave Boy), Hainsley Lloyd Bennett (Bazza), Jason Flemyng (Lord Harwood), Paloma Faith (Bet Sykes) et Polly Walker (Peggy Sykes). Ils sont rejoints en saison 2 par James Purefoy (The Following), Edward Hogg (Taboo), Jessye Romeo (Curfew), Ramon Tikaram (Brassic) et Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic).

