Pennyworth Saison 2 Partie 2 : Les affaires reprennent pour Alfred, dès dimanche sur Epix

Après une pause de quelques mois, Alfred Pennyworth reprend ses activités sur Epix avec la seconde partie de la saison 2 de Pennyworth, à partir de ce dimanche 7 mars.

Pour rappel, La saison 2 de Pennyworth se déroule un an après les évènements de la première, et une guerre civile ravage l’Angleterre avec Lord Harwood (Jason Flemyng) à la tête d’un mouvement néo-fasciste qui menace de prendre le contrôle du pays. Le nord de Londres forme une des rares poches de résistances encore debout, alors qu’Alfred Pennyworth se trouve dans le West End, zone neutre de la ville.

Le futur majordome de Bruce Wayne est déterminé à quitter Londres pour s’envoler vers l’Amérique. Si ses plans ont été bien mis à mal au cours de la première partie de saison 2, il n’a pas perdu son objectif de vue et est prêt à tout pour l’atteindre.

Pennyworth (dont la saison 1 est disponible en France sur Amazon) met à l’affiche Jack Bannon (Alfred Pennyworth), Ben Aldridge (Thomas Wayne), Emma Paetz (Martha Kane), Ryan Fletcher (Dave Boy), Jason Flemyng (Lord Harwood), Paloma Faith (Bet Sykes) et Polly Walker (Peggy Sykes). James Purefoy (The Following), Edward Hogg (Taboo), Jessye Romeo (Curfew), Ramon Tikaram (Brassic) et Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) font également partie de la distribution.

Tags : Epix Pennyworth moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.