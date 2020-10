Pennyworth Saison 2 : Alfred reprend du service dans le trailer et en décembre sur EPIX

Alfred Pennyworth, le plus célèbre des majordomes, reprend bientôt du service sur la chaine américaine EPIX avec Pennyworth saison 2 à partir du dimanche 13 décembre.

Seulement 4 épisodes seront diffusés, avec un double épisode le dimanche 27 décembre avant que la série entre en pause. La suite de la saison sera diffusée en 2021.

Pour rappel, Pennyworth nous relate la jeunesse d’Alfred Pennyworth (Jack Bannon), ancien membre des forces spéciales britanniques qui monte sa propre agence de sécurité dans les années 60 dans un Londres alternatif où il rencontre le milliardaire Thomas Wayne (Ben Aldridge), bien avant que celui-ci ne devienne le père de Bruce Wayne/Batman.

La saison 2 nous introduira par ailleurs au Captain Gulliver Troy, l’ancien Capitaine SAS d’Alfie, incarné par James Purefoy. C’est un homme aussi charismatique que violent, qui aime le danger, la boisson et les femmes. Alfred devrait également faire la connaissance du jeune scientifique américain Lucius Fox (Simon Manyonda, His Dark Materials) et de Melanie Troy (Jessica de Gouw, Underground), ex-femme du capitaine.

Pennyworth (disponible en France sur Amazon) met donc à l’affiche Jack Bannon (Alfred Pennyworth), Ben Aldridge (Thomas Wayne), Emma Paetz (Martha Kane), Ryan Fletcher (Dave Boy), Hainsley Lloyd Bennett (Bazza), Jason Flemyng (Lord Harwood), Paloma Faith (Bet Sykes) et Polly Walker (Peggy Sykes).

Ils sont rejoints en saison 2 par James Purefoy (The Following), Edward Hogg (Taboo), Jessye Romeo (Curfew), Ramon Tikaram (Brassic) et Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic).

Le tournage de la saison 2 de Pennyworth a été interrompu après seulement deux épisodes, mais cela ne va semble-t-il pas empêcher la série de faire son retour sur EPIX avant que l’année se termine.

(la saison 1 est aussi disponible en DVD).

Tags : Epix Pennyworth moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.