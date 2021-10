Une saison 3 pour Pennyworth, la série se poursuit sur HBO Max

Le futur majordome de Batman déménage ! Après deux saisons diffusées sur la chaine Epix (et disponible en France sur Amazon), la série Pennyworth a décroché une saison 3 qui sera disponible maintenant sur HBO Max. Pour l’occasion, les deux premières saisons seront mises en ligne sur le service de streaming en début d’année prochaine.

De quoi parle Pennyworth ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série inspirée par les personnages de DC Comics, Pennyworth prend place dans une réalité alternative pour nous relater la jeunesse d’Alfred Pennyworth, plus connu pour être celui qui sera le majordome de Bruce Wayne, dans les années 60. Pour le moment, ce dernier est avant tout un ancien membre des forces spéciales britanniques qui tente de se construire un avenir à Londres lorsqu’il fait la connaissance du milliardaire Bruce Wayne.

Si en saison 1, Alfred montait sa propre agence de sécurité, il était à la tête d’un club de Soho en saison 2 alors qu’une guerre civile ravage l’Angleterre. Quoi qu’il arrive, Alfred ne peut échapper aux services secrets et aux problèmes et ne cessent alors d’être employé pour aider la CIA ou la No Name League tout en cherchant à gagner de l’argent pour quitter le pays.

En saison 3

Le communiqué officiel nous révèle donc que l’on retrouvera Alfred et Cie 5 ans après les évènements ayant conclu la seconde. La guerre civile est finie, et une révolution culturelle a transformé le monde pour le meilleur ou pour le pire, marquant ainsi l’entrée dans l’ère de super-héros et des supervillains.

Le Casting de Pennyworth

Au casting de cette saison 3 de Pennyworth, on retrouve donc Jack Bannon dans la peau Alfred Pennyworth, ainsi que Ben Aldridge dans le rôle de Thomas Wayne et Emma Paetz dans celui de Martha Kane. Paloma Faith (Bet Sykes), Ryan Fletcher (Daveboy), Dorothy Atkinson (Mary Pennyworth), Ramon Tikaram (Detective Inspector Aziz), Harriet Slater (Sandra Onslow) et Simon Manyonda (who plays Lucius Fox) seront également de retour.