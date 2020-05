Perry Mason : Tout le monde est coupable de quelque chose, dès à présent dans le trailer et dans moins d’un mois sur HBO et OCS

Après avoir résolu moult affaires au tribunal sur CBS dans les années 50 et 60, Perry Mason nous revient prochainement avec un changement de profession pour arpenter les rues de Los Angeles des années 60 sur fond de jazz sur HBO, à partir du 21 juin et dès le lendemain en France sur OCS



Si vous n’êtes pas familiers avec Perry Mason, ce dernier est le héros des romans de Erle Stanley Gardner. Cet avocat détective est dévoué à ses clients qui se retrouvent souvent mêlées à des affaires compliquées et sans espoir. Il prend en général un dossier sur son instinct et car cela suscite sa curiosité. Si nécessaire, Mason finance lui-même l’investigation. Il est principalement connu pour avoir été incarné par Raymond Burr sur le petit écran, dans une première série entre 1957 et 1966, puis dans une série de téléfilms de 1985 et 1995. Monte Markham a également tenu le rôle dans une seconde série en 1973-1974, et Warren William, Ricardo Cortez et Donald Woods ont endossé le costume sur grand écran.

Néanmoins, vous pouvez oublier tout cela, car le nouveau Perry Mason n’a rien à voir avec ce que l’on connait de lui. Ce dernier n’est plus avocat, mais un détective privé incarné par Matthew Rhys (The Americans). Il vit un chèque après l’autre en tant que détective privé dans le Los Angeles de 1931, hanté par son expérience à la guerre en France et un mariage brisé lorsqu’il se retrouve à devoir résoudre l’affaire de la décennie. Sa poursuite de la vérité pourrait alors le conduire vers la rédemption.

Aux côtés de Matthew Rhys, cette saison 1 de Perry Mason rassemble Tatiana Maslany (Orphan Black) dans la peau de Sister Alice et John Lithgow (The Crown) as E.B. Jonathan, un avocat qui emploie régulièrement Perry Mason. Robert Patrick (Scorpion), Chris Chalk (Gotham), Shea Whigham (Homecoming), Nate Corddry (Mom), Veronica Falcon (Queen of the South), Jefferson Mays (I Am the Night), Gayle Rankin (GLOW) et Lili Taylor (American Crime) complètent la distribution.

