Une saison 2 pour Perry Mason, HBO reste à Los Angeles dans les années 30 avec Matthew Rhys

Le nouveau Perry Mason poursuit sa carrière sur HBO, la chaine payante vient d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 2.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce reboot de Perry Mason diffusée en France sur OCS, nous retrouvons ainsi le personnage créé par Erle Stanley Gardner dans le Los Angeles en 1931. Perry Mason n’est pas encore avocat, c’est un détective privé bon marché vivant au jour le jour, hanté par ses souvenirs de guerre en France et souffrant des effets d’un mariage brisé. Il se lance dans une quête pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé suite à l’enlèvement d’un enfant qui a très, très mal tourné. Cette enquête le pousse à explorer une ville fracturée et peut-être, une voie de rédemption pour lui-même.

Créée par Rolin Jones et Ron Fitzgerald, cette saison 1 de Perry Mason met à l’affiche Matthew Rhys, John Lithgow, Juliet Rylance, Tatiana Maslany, Chris Chalk et Shea Whigham. Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcón, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange et Robert Patrick complètent la distribution.

Selon les dires de HBO, le lancement de Perry Mason fut le plus suivi du network en deux ans, le premier épisode ayant été regardé par huit millions de personnes.

Composée de 8 épisodes, la diffusion de cette saison 1 de Perry Mason se poursuit tous les dimanches sur HBO (et dans la foulée sur OCS) et l’affaire se terminera le 9 août.

Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent retrouver le Perry Mason de Raymond Burr en DVD.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.