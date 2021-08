Petit meurtre entre frères Saison 1 : La comédie noire écossaise en septembre sur Arte

Arte commencera le mois de septembre avec une histoire de meurtre à l’écossaise ou comment (mal) maquiller un homicide involontaire en belle mort dans la série Petit meurtre entre frères, disponible sur arte.tv du 27 août au 1er octobre 2021 et diffusée sur Arte le jeudi 2 septembre à 20h55.

De quoi parle Petit meurtre entre frères ?

Scénarisée par Neil Forsyth, la première saison de Petit meurtre entre frères a été diffusée sur BBC Scotland et BBC Two en octobre-novembre 2019 sous son titre original, Guilt.

Cette dernière s’intéresse à deux frères que tout oppose et qui se retrouvent un soir liés par un terrible secret : au retour d’une soirée alcoolisée en voiture, ils percutent accidentellement un vieil homme et maquillent sa mort. Les choses se compliquent lorsque la nièce du défunt débarque, portant moins le deuil que les soupçons…

Dans l’espoir d’échapper à la justice, deux frères qui n’ont de commun que leur ADN s’enfoncent toujours plus profondément dans une cascade de mensonges mettant à l’épreuve leur lien familial déjà dégradé et la culpabilité qu’ils éprouvent face à l’homicide involontaire qu’ils ont commis puis maquillé.

Le Casting de Petit meurtre entre frères

Réalisés par Robert McKillop, les quatre épisodes de Petit meurtre entre frères réunissent donc Mark Bonnar dans le rôle de Max McCall, l’avocat prospère qui voit son monde – en apparence parfait – s’effondrer, et Jamie Sives (Jake McCall) en disquaire plein de bonne volonté et accablé par le tour que prennent les événements.

Ils sont entourés par Ruth Bradley (Angie Curtis), Sian Brooke (Claire McCall) et Emun Elliott (Kenny Burns).

Une saison 2 pour Petit meurtre entre frères ?

La première saison de Guilt ou Petit meurtre entre frères a été suivi par plus de trois millions de personnes, dont plus d’un demi-million en Écosse. Ce fut alors l’une des trois séries les plus regardées sur BBC iPlayer parmi les titres écossais de la plateforme.

Face au succès rencontré par la première saison, BBC Two et BBC Scotland ont ainsi renouvelé la série pour une saison 2, également de 4 épisodes, dont le tournage a commencé fin novembre 2020 avec toujours Neil Forsyth au scénario.

Sans trop en dire, l’action reprendra deux ans après les évènements de la première, et on retrouvera naturellement Mark Bonnar et Jamie Sives dans la peau des deux frères qui sont rejoints dans ces nouveaux épisodes par Sara Vickers (Watchmen), Phyllis Logan (Downtown Abbey), Stuart Bowman (Bodyguard), Ian Pirie (Chernobyl), Greg McHugh (The A Word), Rochelle Neil (Episodes) et Sandy McDade (EastEnders).

