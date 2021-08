Une saison 2 pour Physical, Rose Byrne continue l’aérobic sur Apple TV+

Avant la mise en ligne du dernier épisode de la saison de Physical, Apple TV+ annonce que Rose Byrne continuera de pratiquer l’aérobic sur son service de streaming en renouvellant la série pour une saison 2.

Si vous n’avez pas encore eu le temps de jeter un coup d’oeil à cette nouveauté, Physical est une création d’Annie Weisman (Almost Family) qui suit une femme vivant dans l’ombre de son mari politicien dans les années 80 à San Diego, jusqu’à ce qu’elle découvre l’aérobic et se réinvente en lifestyle guru.

C’est ainsi l’histoire de Sheila Rubin (Rose Byrne) qui tient silencieusement son rôle de mère au foyer, mais qui doit gérer ses démons personnels et finit par trouver un exutoire lui permettant de faire exactement cela. Elle se découvre une passion pour le monde de l’aérobic et perçoit le potentiel de celui-ci en le combinant au marché émergent de la cassette vidéo. Sheila commence alors à évoluer.



Physical met donc à l’affiche Rose Byrne qui est entourée par par Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks et Ashley Liao.

Le catalogue d’Apple TV+ continue donc ainsi de s’élargir entre les nombreux renouvellements et les nouveautés. Le service de streaming s’apprête à lancer cette semaine Mr. Corman, mais également les saison 2 de Truth Be Told et See plus tard dans le mois, alors que la saison 2 de Ted Lasso se poursuit.

Tags : Apple TV moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.