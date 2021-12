Pivoting Saison 1 : Trois amies font tout pour être heureuses, à partir de janvier sur FOX

Le mois de janvier est marqué par le lancement de plusieurs nouveautés sur FOX, dont Pivoting. Cette comédie single-camera sera diffusée en compagnie de la saison 2 de Call Me Kate à partir du dimanche 9 janvier 2022 – et il n’y a aucune information au sujet d’une diffusion française à ce jour.

De quoi parle Pivoting ?

À l’image de la dramédie A Million Little Things, Pivoting commence par la mort d’un être cher qui pousse ainsi à réexaminer ses choix de vies. Dans le cas de Pivoting, scénarisée par Liz Astrof, l’histoire s’intéresse à Amy, Jodie, et Sarah, trois amies qui font face au fait que la vie est courte après la mort de leur amie d’enfance.

Elles décident alors de tout faire pour être heureuses en prenant généralement des décisions impulsives, malavisées et complaisantes. Ces décisions vont renforcer leurs liens et aussi leur prouver qu’il n’est jamais trop tard pour foutre sa vie en l’air et repartir à zéro dans la poursuite du bonheur.

Ainsi, Amy (Eliza Coupe) est une productrice d’une émission culinaire qui n’a aucune difficulté à gérer son équipe composée de 30 employés, mais est absolument terrifiée lorsqu’il s’agit de prendre soin de ses propres enfants. Elle décide donc de devenir une mère plus active, malgré le fait qu’elle ne comprend pas grand-chose à l’art d’élever un enfant.

Jodie (Ginnifer Goodwin) est coincée dans un mariage dysfonctionnel avec un mari qui la contrôle et qui est obsédé par les finances. Malgré cela, elle n’a jamais imaginé que l’herbe pouvait être plus verte ailleurs jusqu’au moment où elle décide qu’il est temps pour elle de perdre du poids. Commence alors une relation avec son jeune entraineur de 25 ans qui va dépasser les limites du sport.

Enfin, Sarah (Maqqie Q) est une doctoresse accomplie qui vient tout juste de divorcer de sa femme. Chamboulée par cette rupture et la mort de son amie, elle décide de quitter son travail dans le but de mener une vie plus simple et plus heureuse. Et se retrouve à travailler comme employée dans une épicerie.

Le Casting de Pivoting

Pivoting met donc à l’affiche Eliza Coupe (Happy Endings), Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time) et Maggie Q (Nikita) dans les rôles respectifs d’Amy, Jodie et Sarah. Elles sont entourées par Tommy Dewey (Casual), JT Neal (Bless This Mess) et Marcello Julian Reyes.