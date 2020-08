Plan Cœur : Plan Confiné.e.s : Un épisode spécial à découvrir dès maintenant sur Netflix

La pandémie n’a pas stoppé Plan Cœur qui revient avec une double-épisode spécial confinement. Netflix vient en effet d’ajouter un septième épisode à la saison 2 de la comédie française qui est à découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

Intitulé Plan Confiné.e.s, cet épisode de Plan Cœur débute la veille du début du confinement. Comme d’habitude, Émilie a tout prévu, et compte emprunter la maison de campagne de sa grand-mère pour accueillir ses potes. Et comme d’habitude, rien ne se passe comme prévu ! Elsa et Julio sont coincés sous la couette, Charlotte angoisse à l’idée de sortir, tandis qu’Antoine enchaîne les gardes à l’hôpital… Entre rires et larmes, les amis parisiens vont apprendre à rester unis tout en étant séparés : loin des yeux, mais pas du cœur !

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie romantique créée par Noémie Saglio, Plan Cœur commence en nous entrainant auprès de trois jeunes femmes à Paris. Charlotte et Émilie sont réunies pour soutenir Elsa, leur meilleure amie, éternelle célibataire, qui ne comprend toujours pas pourquoi elle n’arrive pas à trouver l’amour.

Le casting de la série Plan Cœur rassemble Zita Hanrot, Sabrina Ouazani, Joséphine Draï, Marc Ruchmann, Syrus Shahidi, Tom Dingler, Yvan Naubron, Guillaume Labbé, Ludivine de Chastenet et Victor Meutelet.

