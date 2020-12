Une saison 3 de Plan Cœur qui sera également la dernière de la série

Voilà plus d’un an que Netflix a mis en ligne la saison 2 de Plan Cœur. La série est tout de même revenue cet été pour un épisode spécial sur le confinement et celui-ci ne marquera pas la fin du show, puisqu’une saison 3 a été commandé.

Le twist est donc que cette troisième saison sera également la dernière pour la comédie romantique créée par Noémie Saglio. Maintenant que cela est officiel, il reste à Netflix à dévoiler une date pour la mise en ligne l’année prochaine.

Pour rappel, Plan Cœur nous entraine auprès de trois jeunes femmes à Paris. Charlotte et Émilie sont réunies pour soutenir Elsa, leur meilleure amie, éternelle célibataire, qui ne comprend toujours pas pourquoi elle n’arrive pas à trouver l’amour. Dans la saison 1, dans l’espoir qu’Elsa reprenne confiance en elle, Charlotte et Émilie ont engagé un escort boy pour lui redonner le goût des rencontres et des relations, et lui permettre de trouver enfin l’amour. Dans la saison 2, Elsa a appris la vérité sur Jules et a décidé de faire un break à « Buenos Aires ». Milou et Antoine ont découvert les joies de la parentalité, couches lavables comprises, Charlotte est investie à 200% dans Pinkars.

Au niveau du casting Plan Cœur rassemble Zita Hanrot, Sabrina Ouazani, Joséphine Draï, Marc Ruchmann, Syrus Shahidi, Tom Dingler, Yvan Naubron, Guillaume Labbé, Ludivine de Chastenet et Victor Meutelet.

