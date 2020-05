Pas de saison 6 pour Plebs, mais un téléfilm pour conclure la série

La comédie romaine de la chaine britannique ITV2 arrive à sa conclusion. En effet, s’il fut un temps question d’une saison 6 pour Plebs, il a été officialisé qu’il n’en serait rien par les producteurs qui ont annoncé que la série se terminerait avec un épisode spécial (de la taille d’un film).

Création de Tom Basden et Sam Leifer, Plebs nous racontait initialement les aventures de deux amis et colocataires, Marcus et Stylax ainsi que Grumio, l’esclave paresseux de Marcus, vivant dans la Rome Impériale. En saison 4, Jason succède à Stylax tandis qu’Aurelius, le porteur d’eau, occupe une place plus importante dans la série.

Ensemble, ils vont alors un bar en ville mais cette opération touche à l’évidence à son terme avec le téléfilm de conclusion qui va suivre leurs péripéties alors qu’ils rejoignent l’armée.

Le tournage de cette conclusion pour Plebs était prévue pour cet été en Bulgarie. Avec les restrictions de voyages, celui-ci sera peut-être repoussé.

Au final, Plebs se compose alors de 5 saisons (pour un total de 38 épisodes, et de ce téléfilm à venir. Le casting réunit Tom Rosenthal (Marcus Phillipus Valerius Gallo), Joel Fry (Stylax Rufus Eurisces), Ryan Sampson (Grumio), Doon Mackichan (Flavia) et Tom Basden (Aurelius)

