Pose Saison 3 : Le dernier bal underground commence ce dimanche sur FX

Le dernier bal underground prend place sur FX avec la troisième et dernière saison de Pose qui est diffusée à partir de ce dimanche 2 mai — avec les deux premiers épisodes — et qui touchera ainsi à sa fin le 6 juin.



Pour rappel, Pose est une création de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals qui nous entraine à la fin des années 80 (et au début des ’90s en saison 2) où l’émergence du luxe sous l’ère de Trump se confronte à l’underground queer et plus particulièrement à la Ball Culture qui, au début de la saison 2, apparait être sur le point de devenir mainstream après le succès de “Vogue” de Madonna. Ceux qui lui ont donné le jour pensent pouvoir à présent suivre leurs rêves, mais le fléau du SIDA se propage de plus en plus et un groupe d’activistes pour les droits des malades cherche à se faire entendre.

En saison 3, l’histoire reprend en 1994 et le ballroom semble n’être qu’un lointain souvenir pour Blanca (Mj Rodriguez) qui rencontre des difficultés à jongler son rôle de mère, sa nouvelle relation et son rôle d’aide-soignante. Alors que l’épidémie de SIDA fait des ravages, Pray Tell (Billy Porter) est confronté à des problèmes de santé inattendus. Enfin, l’émergence de nouvelles maisons pousse les membres de la maison Evangelista à faire face à leur héritage.

Cette saison 3 de Pose comprend 7 épisodes et met donc à l’affiche Mj Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar, Angelica Ross, Billy Porter, Dyllón Burnside, Angel Bismark Curiel, Sandra Bernhard et Jason A. Rodriguez.

