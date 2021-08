Post Mortem Saison 1 : Live revient d’entre les morts avec un goût pour le sang, dès à présent sur Netflix

Se prénommer Liv(e) mène à la mort et à la résurrection sur le petit écran. Après Liv Moore revenue d’entre les morts en zombie, c’est au tour de Live Hallangen de se réveiller après avoir été déclarer morte dans la première saison de la série norvégienne Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes, disponible à partir de ce 24 août sur Netflix.

De quoi nous parle Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes ?

Après Les Héritiers de la nuit, les norvégiens continuent de s’attaquer au mythe du vampire avec Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes, avec Petter Holmsen en tant que scénariste en chef de cette saison 1 comprenant 6 épisodes.

Déclarée morte, Live Hallangen se réveille pourtant soudain au bout de quelques heures sur une table d’autopsie, prise d’une terrible soif mortifère. De son côté, son frère Odd a bien du mal à faire tourner l’entreprise de pompes funèbres familiale alors que le nombre de morts stagne dans la petite ville norvégienne de Skarnes. Live va devoir apprendre à contrôler sa dangereuse nouvelle nature et décider si elle est prête à sacrifier la vie des autres pour préserver la sienne. Une décision qui, comble de l’ironie, coïncide avec la survie de l’entreprise familiale.

Le casting de Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes

Kathrine Thorborg Johansen, qui joue dans le film catastrophe The Quake (2018), tient le premier rôle de Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes, celui de Live Hallangen. À ses côtés, on retrouve Elias Holmen Sørensen (Odd), Andre Sørum (Reinert), Kim Fairchild (Judith), Sara Khorami (Rose), Terje Strømdahl (Arvid) et Øystein Røger (Dr Sverre Hansen).

