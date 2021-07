Post mortem Saison 1 : Personne ne meurt à Skarnes et dans un mois sur Netflix

Après Les Héritiers de la nuit, les norvégiens continuent de s’attaquer au mythe du vampire avec Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes, qui sera mise en ligne sur Netflix dans un peu moins d’un mois, soit le 25 août prochain.

De quoi nous parle Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes ?

Avec Petter Holmsen en tant que scénariste en chef, la saison 1 de Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes comprend six épisodes et s’intéresse à Live Hallangen, une femme déclarée morte qui se réveille pourtant au bout de quelques heures sur une table d’autopsie, prise d’une terrible soif mortifère.

De son côté, son frère Odd a bien du mal à faire tourner l’entreprise de pompes funèbres familiale alors que le nombre de morts stagne dans la petite ville norvégienne de Skarnes. Live va devoir apprendre à contrôler sa dangereuse nouvelle nature et décider si elle est prête à sacrifier la vie des autres pour préserver la sienne. Une décision qui, comble de l’ironie, coïncide avec la survie de l’entreprise familiale.

Le casting de Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes

Kathrine Thorborg Johansen, qui joue dans le film catastrophe The Quake (2018), tient le premier rôle de Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes, celui de Live Hallangen. À ses côtés, on retrouve Elias Holmen Sørensen (Odd), Andre Sørum (Reinert), Kim Fairchild (Judith), Sara Khorami (Rose), Terje Strømdahl (Arvid) et Øystein Røger (Dr Sverre Hansen).

