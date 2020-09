Power Book II: Ghost : L’histoire continue pour Tariq et Tasha, ce dimanche sur StazPlay

L’hiver dernier, l’originale Power s’est concluait après 6 saisons et avec l’annonce que l’histoire continuerait dans un spin-off. Intitulé Power Book II: Ghost, celui-ci est donc déjà là, puisque la première moitié de sa saison 1 entame sa diffusion ce dimanche 6 septembre sur Starz aux USA et en simultanée en France sur StarzPlay.

S’inscrivant dans la continuité directe de la série originale, Power Book II: Ghost poursuit ainsi l’histoire en explorant ce qui arrive à Tasha St. Patrick (Naturi Naughton) et son fils Tariq (Michael Rainey Jr). Plus précisément, l’intrigue reprend 72 heures après les évènements marquants du series finale.

Désormais, Tariq partage son temps entre le monde criminel et l’université, cherchant un moyen d’obtenir la libération de sa mère. Alors que Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine) tente de découvrir la vérité sur la mort de Ghost, Tariq trouve un allié en Davis MacLean (Method Man), un avocat pas très honnête, et développe de potentiels ennemis comme Monet Tejada (Mary J. Blige).

Au niveau des nouveaux visages, Power Book II: Ghost réunit donc Naturi Naughton, Michael Rainey Jr, Quincy Tyler Bernstine et Shane Johnson (aka Cooper Saxe) de la série originale. Ils sont rejoints par Mary J. Blige qui sera Monet, une puissante femme d’affaires ; LaToya Tonedeo qui incarnera sa fille ; Method Man deviendra un avocat pas très honnête ; et Gianni Paolo jouera Brayden, le coturne de Tariq. La distribution sera complétée par Melanie Liburd (This Is Us), Daniel Bellomy (Mrs. Fletcher), Paige Hurd (The Oval), Justin McManus (Star), Woody McClain (The Bobby Brown Story) et Lovell Adams-Gray (Coroner).

