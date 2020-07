Power Book II: Ghost : Tariq et Tasha doivent protéger leur secret, en septembre sur Starz

En début d’année, Power est arrivée au bout de sa sixième et dernière saison. Cela ne marquait pas pour autant la fin de l’histoire, puisque plusieurs spin-offs ont été commandés, à commencer par Power Book II: Ghost qui sera lancée en septembre sur Starz et s’offre un premier teaser-trailer pour l’annoncer.

S’inscrivant dans la continuité de la série originale, Power Book II: Ghost reprend ainsi l’histoire en explorant ce qui arrive à Tasha St. Patrick (Naturi Naughton) et son fils Tariq (Michael Rainey Jr) après le series finale. Si vous ne l’avez pas vu, ce qui suit est donc SPOILER.

Nous retrouvons dès lors Tasha St. Patrick en prison pour le meurtre de son mari. Tandis que Tariq poursuit ses études, Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine) soupçonne que ce dernier était présent lors du meurtre de Ghost. Tasha va devoir tout faire pour protéger son fils.

Au niveau des nouveaux visages, Power Book II: Ghost réunit donc Naturi Naughton, Michael Rainey Jr, Quincy Tyler Bernstine et Shane Johnson (aka Cooper Saxe) de la série originale. Ils sont rejoints par Mary J. Blige qui sera Monet, une puissante femme d’affaires ; LaToya Tonedeo qui incarnera sa fille ; Method Man deviendra un avocat pas très honnête ; et Gianni Paolo jouera Brayden, le coturne de Tariq. La distribution sera complétée par Melanie Liburd (This Is Us), Daniel Bellomy (Mrs. Fletcher), Paige Hurd (The Oval), Justin McManus (Star), Woody McClain (The Bobby Brown Story) et Lovell Adams-Gray (Coroner).

