Power Book II Saison 1 Partie 2 : Tariq face à de nouveaux problèmes, ce dimanche sur StarzPlay

Mise en pause il y a quelques semaines à cause de retards dans la production suite à la pandémie, Power Book II: Ghost est de retour ce week-end sur Starz aux États-Unis, mais aussi sur StarzPlay en France avec le premier des cinq derniers épisodes de cette saison 1.

Si vous n’êtes pas familiers avec Power Book II: Ghost qui a déjà été renouvelée pour une saison 2, elle s’inscrit dans la continuité directe de la série originale, explorant ce qui arrive à Tasha St. Patrick (Naturi Naughton) et son fils Tariq (Michael Rainey Jr) après les évènements marquants du series finale de Power. Désormais, Tariq partage son temps entre le monde criminel et l’université, cherchant un moyen d’obtenir la libération de sa mère qui est en prison pour le meurtre de Ghost. Tariq engage alors l’avocat Davis MacLean (Method Man) et tente de développer une alliance avec Monet Tejada (Mary J. Blige) pour se faire de l’argent rapidement.

Quand cette première saison reprendra, nous retrouverons Tariq là où nous l’avions laissé, alors qu’il a plus que besoin d’argent pour payer l’avocat de sa mère, ce qui le pousse à développer sa relation avec Monet. Il ignore que Davis MacLean a passé un accord avec Cooper Saxe (Shane Johnson) pour le faire tomber pour le meurtre de Ghost et ainsi exonérer Tasha. Cette alliance entre les avocats ne va cependant pas tourner comme MacLean l’espère.

Vous pouvez retrouver toutes nos critiques de Power Book II: Ghost en suivant ce lien.

Au niveau du casting, Power Book II: Ghost réunit Naturi Naughton, Michael Rainey Jr, Quincy Tyler Bernstine et Shane Johnson de la série originale. Ils sont rejoints par Method Man, Mary J. Blige, LaToya Tonedeo, Gianni Paolo, Melanie Liburd, Daniel Bellomy, Paige Hurd, Justin McManus, Woody McClain et Lovell Adams-Gray.

