Power Book II Saison 2 : Tariq reprend son business dans un teaser et en novembre sur StarzPlay

Alors que la première saison de Power Book III: Raising Kanan s’approche de sa conclusion, StarzPlay se tourne vers l’automne et le retour de Power Book II: Ghost qui entamera sa saison 2 dans deux mois. La diffusion débutera ainsi le dimanche 21 novembre.



De quoi parle Power Book II: Ghost ?

Si vous n’êtes pas familiers avec Power Book II: Ghost, elle s’inscrit dans la continuité directe de la série originale, explorant ce qui arrive à Tasha St. Patrick (Naturi Naughton) et son fils Tariq (Michael Rainey Jr) après les évènements marquants du series finale de Power. Désormais, Tariq partage son temps entre le monde criminel et l’université, cherchant un moyen d’obtenir la libération de sa mère qui est en prison pour le meurtre de son mari. Tariq engage alors l’avocat Davis MacLean (Method Man) et tente de développer une alliance avec Monet Tejada (Mary J. Blige) pour se faire de l’argent rapidement.

En saison 2…

Tariq a été contraint de tuer un témoin gênant et de s’éloigner de sa famille. Avec Tasha sous protection des témoins, Tariq se tourne vers ceux qui détiennent le pouvoir et l’influence : Davis MacLean et son nouveau partenaire, Cooper Saxe, ainsi que Rashad Tate. De leur côté, les Tejada sont de retour aux affaires. Toutefois, avec deux meurtres impliquant Stansfield, Monet Tejada se demande si Tariq est le choix le plus judicieux pour sa famille alors qu’elle cherche à protéger par tous les moyens le possible futur de son neveu au sein de la NBA. Ses enfants, Dru et Diana, remettent en question ses actions alors qu’elle est de plus en plus distraite, surtout lorsque Monet va jusqu’à faire à nouveau confiance à Cane malgré ses actions contre la famille.

Au niveau du casting, la saison 2 de Power Book II: Ghost réunit Michael Rainey Jr, Shane Johnson, Gianni Paolo, Melanie Liburd, Lovell Adams-Gray, Daniel Bellomy, Quincy Tyler Bernstine, Paige Hurd, Woody McClain, Method Man, LaToya Tonodeo, Mary J. Blige, Naturi Naughton, Daniel Sunjata, Paton Ashbrook, Berto Colon et Alix Lapri.

