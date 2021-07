Une saison 2 Power Book III: Raising Kanan, Starz annonce le renouvellement juste avant le lancement

C’est ce week-end que la première saison de Power Book III: Raising Kanan fera ses débuts sur la chaine américaine Starz — sur StarzPlay en France — et nous apprenons qu’une saison 2 a déjà été officiellement commandée.

Le futur de la franchise Power est indéniablement assuré. On devrait retrouver Power Book II: Ghost pour une saison 2 cet automne et Power Book IV Force qui suit le personnage de Tommy Egan (Joseph Sikora) ne tardera pas à suivre, puisque la saison 1 est en production. De plus, Power Book V: Influence se centrant sur le politicien Rashad Tate (Larenz Tate) doit toujours voir le jour.

Quoi qu’il en soit, Power Book III: Raising Kanan est donc au cœur de l’actualité et, avec un renouvellement poche, les fans de Power vont être servis. Si vous n’êtes pas familiers avec ce spin-off développé par Sascha Penn, l’intrigue nous entraine dans les années 90 où poursuivre l’initiation du jeune Kanan Stark (joué par Curtis « 50 Cent » Jackson dans Power et par Mekai Curtis dans cette série). Il était alors un adolescent de 15 ans qui apprenait le code de la rue et travaillait avec sa mère, Raquel « Raq » Thomas (Patina Miller), vendeuse de cocaïne avec un réseau en développement dans les rues de New York. Le duo mère/fils doit rester soudé pour s’en sortir.

Au casting de cette première saison de Power Book III: Raising Kanan, nous trouvons Patina Miller, Mekai Curtis, Omar Epps, London Brown, Malcolm Mays, Hailey Kilgore, Joey Bada$$, Toby Sandeman, Shanley Caswelle, Lovie Simone et Quincy Brown. A noter qu’Antonio Ortiz qui est récurrent dans la saison 1 dans le rôle de Shawn “Famous” Figueroa a été promu régulier pour la saison 2.

