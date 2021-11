Power Book IV: Force Saison 1 : Un teaser pour le retour de Tommy Egan en février sur StarzPlay

Dans une semaine, la saison 2 de Power Book II: Ghost fera son retour sur StarzPlay et la prochaine série de la franchise lui fera suite en début d’année. La première saison de Power Book IV: Force arrivera en effet le 6 février 2022.

De quoi parle Power Book IV: Force ?

Développée par Robert Munis, Power Book IV : Force nous proposera la suite de l’histoire de Tommy Egan (Joseph Sikora) — personnage clé de Power — alors qu’il quitte New York afin de pouvoir repartir à zéro dans une autre ville après sa dernière apparition à la fin de la saison 1 de Power Book II.

Avec New York derrière lui, Tommy prend la route et se rend à Chicago. Sur place, il trouve rapidement son chemin dans le milieu criminel où il compte se faire une place, notamment auprès de la famille criminelle irlandaise dirigée par Walter Flynn (Tommy Flanagan) qui va le prendre sous son aile. Une relation qui va sans tarder créer de la tension entre Tommy et Vic (Shane Harper), le fils de Walter.

Au casting de Power Book IV: Force

Autour de Joseph Sikora, nous trouverons dans la saison 1 de Power Book IV: Force Isaac Keys (Get Shorty), Lili Simmons (Banshee), Gabrielle Ryan (Bonding), Shane Harper (A Teacher), Kris D. Lofton (Ballers), Anthony Fleming III (Prison Break), Lucien Cambric (The Chi) et Tommy Flanagan (Sons of Anarchy).