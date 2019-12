Power Saison 6 : Qui a tiré sur Ghost ? Les suspects interrogés dans le teaser des derniers épisodes

La fin est proche pour Power qui revient dès le mois de janvier sur Starz (et OCS) pour ses derniers épisodes. Pour nous faire patienter et éviter de révéler trop de choses sur l’intrigue, nous avons à présent un teaser-trailer conceptuel, en attendant le dimanche 5 janvier 2020.

Diffusé au début du mois de novembre, l’épisode 10 de la saison 6 de Power nous laissait sur un cliffhanger. Ghost (Omari Hardwick) avait enfin tout ce qu’il voulait, mais c’est à ce moment-là qu’il se fait tirer dessus dans son club. S’en est-il sorti ?

Bien entendu, la véritable question sur laquelle la promotion s’articule est surtout : qui a tiré sur Ghost ? Les suspects ne manquent pas. De Tommy (Joseph Sikora) à Tariq (Michael Rainey Jr) en passant par Tate (Larenz Tate) ou encore Cooper Saxe (Shane Johnson), ils ont tous des motivations et étaient en position de tirer sur Ghost…

Cette saison 6 de Power revient ainsi le 5 janvier et s’achèvera de manière définitive le 9 février prochain. Plus que 5 épisodes dans lesquels nous retrouverons donc au casting Omari Hardwick, Naturi Naughton, Joseph Sikora, Rotimi Akinosho, Shane Johnson, Michael Rainey Jr, Larenz Tate, Cynthia Addai-Robinson, Monique Gabriela Curnen, Evan Handler et Elizabeth Rodriguez.

