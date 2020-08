Preacher Saison 4 : Le périple de Jesse, Tulip et Cassidy se termine maintenant sur Amazon

Alors que Amazon Prime Video se prépare pour l’arrivée de la saison 2 de The Boys, une autre série basée sur un comics de Garth Ennis produite par Seth Rogen et Evan Goldberg, Preacher se conclut sur la plateforme. L’ultime saison de la série américaine d’AMC déjà proposée chez nous sur OCS est dès à présent disponible sur le service de streaming.

L’histoire touche à sa fin et le plan divin pour l’univers se met en branle. Entre prophéties célestes, prisons infernales et guerre nucléaire, Jesse Custer (Dominic Cooper), Tulip ( Ruth Negga ) et Cassidy (Joseph Gilgun) se frayent un chemin sanglant vers le Très-Haut.

Plus précisément, tout commence avec Jesse qui est assailli par des visions apocalyptiques tandis qu’il se prépare avec Tulip à attaquer Mesada, où Cassidy, emprisonné, peine à survivre. Avec Dieu (Mark Harelik) qui complote avec Herr Starr (Pip Torrens) et le Grail pour mener à bien ses projets d’Apocalypse et Hitler (Noah Taylor) qui a pris la place de Satan, Jesse est plus que jamais pressé d’arriver au bout de son voyage.

Au niveau du casting de cette saison 4 de 10 épisodes de Preacher, on retrouve donc Dominic Cooper, Joseph Gilgun et Ruth Negga, mais aussi Ian Colletti, Graham McTavish, Pip Torrens, Noah Taylor, Julie Ann Emery, Mark Harelik et Tyson Ritter complètent la distribution.

