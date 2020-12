Private Lives/Do Do Sol Sol La La Sol, deux séries coréennes à découvrir dès maintenant sur Netflix

Ce mois de décembre est marqué par la mise en ligne d’un certain nombre de séries coréennes sur Netflix et cela commence à partir de ce jeudi 3 décembre, avec les séries Private Lives et Do Do Sol Sol La La Sol, deux productions de genres différents.

Tout d’abord, Private Lives est un thriller coréen en 16 épisodes qui se propose de nous plonger dans un monde où la confidentialité des données n’existe plus. Des escrocs découvrent un sinistre programme de surveillance gouvernemental et une entreprise cupide.

Plus précisément, l’histoire suit Cha Joon Eun, une jeune femme de vingt-neuf ans qui a grandi en apprenant les techniques d’escroquerie de ses parents pour survivre. Devenue une experte en la matière avec ses airs de femme douce et innocente, elle va découvrir par hasard qu’une grande entreprise a développé un programme de surveillance gouvernemental qui empêchera toute confidentialité des données. Elle va s’associer à trois autres escrocs notoires pour les faire tomber.

Scénarisée par Yoo Sung-Yeol, Privates Lives met à l’affiche Seohyun,, Ko Kyung-pyo, Kim Hyo Jin, Kim Young, Tae Won-Seock, Kim Seo-Won, Yoon Sa-Bong et Hwang Dae-Ki.

Do Do Sol Sol La La Sol nous plonge quant à elle dans une ambiance bien différente, vu qu’il s’agit d’une comédie romantique, également en 16 épisodes.

Gu La La est une pianiste qui touche le fond après la faillite soudaine de sa famille. Elle découvre alors La La Land, une académie de piano située dans un petit village. Là-bas, elle va rencontrer le dur et mystérieux Seon Wu Jun, de qui elle va tomber amoureuse. Seulement, il semble cacher beaucoup de secrets.

Do Do Sol Sol La La Sol réunit dans son casting Go A-ra, Lee Jae-wook, Kim Ju-hun, Ye Ji-won, Lee Soon-jae, Shin Eun-soo et Seo Yi-sook.

