Prodigal Son saison 1 : La famille Whitly revient début juillet sur TF1

Le 10 mars dernier, TF1 commençait la diffusion de la première saison de Prodigal Son, qui était également en cours sur la chaine américaine FOX. Entre une diffusion proche du rythme américain et le confinement, la chaine française avait mis en pause la programmation de la série pour doublage non effectué et baisse de rentrées publicitaires.

La famille Whitly revient ainsi pour poursuivre et terminer sa saison 1 à partir du 1er juillet, reprenant ainsi à l’épisode 12, intitulé « Affaires Internes ». À la suite d’un incident mystérieux et catastrophique dans l’enceinte, Bright fait face à une enquête des affaires internes. Notons également que tous les épisodes de la saison en question sont déjà disponibles à l’achat ou à la location sur MyTF1vod.

Pour rappel, Prodigal Son est un série de Chris Fedak et Sam Sklaver qui se se centre sur Malcolm Bright (Tom Payne) qui est le meilleur psychologue criminel du milieu, car le meurtre est le business de sa famille. Son père (Michael Sheen) est en effet un célèbre tueur en série appelé « Le Chirurgien ». Maintenant, Malcolm utilise son génie pour aider la police de New York à mener ses enquêtes, tout en gérant sa mère manipulatrice, sa sœur terriblement normale et son père qui veut toujours développer un lien avec lui. Pour en savoir plus sur la série, vous pouvez lire notre bilan de la saison 1.

Le tournage de la saison ayant été interrompu par le COVID-19, la saison de Prodigal Son comprend 20 épisodes au lieu des 22 initialement annoncés. Ajoutons que FOX a également depuis annoncé le renouvellement de la série pour une saison 2.

La distribution de la première saison de Prodigal Son rassemble ainsi Tom Payne et Michael Sheen, mais aussi Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts et Keiko Agena.

