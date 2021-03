Prodigal Son Saison 2 : La famille Whitly reprend ses activités dans deux semaines sur FOX

Après plus d’un mois de pause, la seconde saison de Prodigal Son s’apprête à faire son retour sur FOX. Plus précisément, Malcolm Bright reprend ses investigations et ses activités illégales pour protéger sa famille à partir du 13 avril.

En première partie de saison 2 de Prodigal Son, Malcolm (Tom Payne) tentait tant bien que mal de prendre soin de sa sœur (Halston Sage) et de protéger sa mère Jessica (Bellamy Young) suite aux évènements ayant conclu la première saison. Sans compter naturellement son père bien décidée à continuer à développer une relation avec lui.

La situation se complique toujours plus pour Malcolm qui voit donc débarquer Simon Hoxley (Alan Cumming), un agent d’Europol et l’un des profilers les plus célèbres au monde, qui est déterminé à résoudre le meurtre de Nicholas Endicott. En parallèle, Martin (Michael Sheen) se rapproche de Vivian Capshaw (Catherine Zeta-Jones), doctoresse au Claremont Psychiatric Hospital qu’il assiste dans ses activités.

La distribution de Prodigal Son rassemble donc Tom Payne, Michael Sheen, Bellamy Young, Halston Sage mais aussi Lou Diamond Phillips, , Aurora Perrineau, Frank Harts et Keiko Agena qui sont ainsi rejoints par Alan Cumming et Catherine Zeta-Jones.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.