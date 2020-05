Une saison 2 pour Prodigal Son, la famille Whitly reste sur FOX

Après les renouvellements de The Resident et Last Man Standing et l’annulation de Outmatched, il restait à FOX à nous annoncer le sort de Prodigal Son. C’est maintenant chose faite, la série vient officiellement de décrocher une saison 2 qui arrivera possiblement à la mi-saison (suite au COVID-19 et l’arrêt des tournages).

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série qui est programmée en France sur TF1, Prodigal Son est une création de Chris Fedak et Sam Sklaver nous parlant de Malcolm Bright (Tom Payne), consultant pour la police de New York, et de sa riche famille pas exactement comme les autres. En effet, le père de Malcolm est un tueur en série surnommé « Le Chirurgien » (Michael Sheen) que Malcolm est forcé de confronter lorsqu’un coypcat fait son apparition. Son père en profite alors pour rétablir une relation avec son fils, et faire tout ce qu’il peut pour l’assister dans son travail.

Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau et Frank Harts complètent la distribution de la série dont la première saison nous laissait sur un cliffhanger.

Au cours de sa première saison de 20 épisodes, Prodigal Son aura attiré 3,4 millions de personnes (au cours de la première journée de diffusion). Sur la cible démographique, la série occupe la troisième place de la chaine, derrière les séries 9-1-1 et se place quatrième au classement sur l’ensemble du public. Prodigal Son connait par ailleurs la plus grosse progression de visionnage via les enregistrements, pour une série FOX.

